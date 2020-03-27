السعودية اليوم / بوركينا فاسو تعلن حالة الطوارئ وتضع 8 مدن تحت الحجر الصحي



واغادوغو 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

أعلنت السلطات في بوركينا فاسو اليوم حالة الطوارئ، ووضع ثماني مدن بينها العاصمة، أوغادوغو، تحت الحجر الصحي لمدة أسبوعين بسبب

وأوضحت السلطات في بيان بثته " وكالة أنباء بوركينافاسو " أنه تم اتخذت هذه الخطوة بعد اجتماع لمجلس الوزراء المنعقد بتقنية الفيديو لبحث الوضع الصحي بالبلاد.

وكانت وزارة الصحة في بوركينا فاسو قد أعلنت عن تسجيل 6 إصابات جديد خلال الـ24 ساعة المنقضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 152 حالة فيما وصلت الوَفَيَات إلى 7.

// انتهى //

15:14ت م

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واغادوغو 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأعلنت السلطات في بوركينا فاسو اليوم حالة الطوارئ، ووضع ثماني مدن بينها العاصمة، أوغادوغو، تحت الحجر الصحي لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا المستجد وأوضحت السلطات في بيان بثته " وكالة أنباء بوركينافاسو " أنه تم اتخذت هذه الخطوة بعد اجتماع لمجلس الوزراء المنعقد بتقنية الفيديو لبحث الوضع الصحي بالبلاد.وكانت وزارة الصحة في بوركينا فاسو قد أعلنت عن تسجيل 6 إصابات جديد خلال الـ24 ساعة المنقضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 152 حالة فيما وصلت الوَفَيَات إلى 7.// انتهى //15:14ت م0064

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