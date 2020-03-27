السعودية اليوم / أمانة عسير تغلق منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية



أبها 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

أغلقت أمانة منطقة عسير أمس، إحدى المنشآت التجارية الكبرى في المنطقة ، بعد ثبوت مخالفتها للإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار فايروس ‫

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن إغلاق المنشأة جاء بعد رصد مخالفتها للتدابير الإحترازية الوقائية الضرورية للحفاظ على صحة مرتادي السوق من انتشار وباء فايروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ومنها التطهير والتعقيم ، وعدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات للمرتادين، إضافة إلى عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية ، كوضع النقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لا تقل عن متر بين كل متسوق بجانب تنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم في أقسام السوق.

وأشار الحميدي إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات المعمول بها نظاماً وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها ، حيث تم إغلاق المنشاة احترازياً.

// انتهى //

14:54ت م

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أبها 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأغلقت أمانة منطقة عسير أمس، إحدى المنشآت التجارية الكبرى في المنطقة ، بعد ثبوت مخالفتها للإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار فايروس ‫ كورونا المستجد "كوفيد19".وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن إغلاق المنشأة جاء بعد رصد مخالفتها للتدابير الإحترازية الوقائية الضرورية للحفاظ على صحة مرتادي السوق من انتشار وباء فايروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ومنها التطهير والتعقيم ، وعدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات للمرتادين، إضافة إلى عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية ، كوضع النقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لا تقل عن متر بين كل متسوق بجانب تنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم في أقسام السوق.وأشار الحميدي إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات المعمول بها نظاماً وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها ، حيث تم إغلاق المنشاة احترازياً.// انتهى //14:54ت م0062

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