السعودية اليوم / لبنان تسجل 23 إصابة جديدة ووفاة شخص بفيروس كورونا



بيروت 3 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 23 إصابة جديدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان اليوم : إنه حتى تاريخ اليوم بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي، ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 391 حالة بزيادة 23 حالة عن يوم أمس .

وأضافت : أنه تم تسجيل وفاة مريض،كان يعاني من أمراض مزمنة في العقد الثامن من العمر في مستشفى جاورجيوس الجامعي .

//انتهى //

14:36ت م

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بيروت 3 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسسجلت وزارة الصحة اللبنانية 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة.وقالت الوزارة في بيان اليوم : إنه حتى تاريخ اليوم بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي، ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 391 حالة بزيادة 23 حالة عن يوم أمس .وأضافت : أنه تم تسجيل وفاة مريض،كان يعاني من أمراض مزمنة في العقد الثامن من العمر في مستشفى جاورجيوس الجامعي .//انتهى //14:36ت م0058

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