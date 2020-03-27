شكرا لقرائتكم خبر عن المساحة الجيولوجية لـ ”الخليج 365” : لا تأثير من «زلزال الكويت» والان نبدء بالتفاصيل
أكد المتحدث الرسمي للمساحة الجيولوجية طارق أباالخيل لـ "اليوم" أن مقياس الهزّة الأرضية التي حدثت في الكويت، صباح اليوم، تعتبر ضعيفة على مقياس رختر، وهي بعيدة عن المملكة وليس منها خطورة أو خوف.
وكانت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، قد سجلت اليوم (الجمعة) زلزالا بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر في شمال الكويت وذلك في تمام الساعة 12.6 بعد منتصف الليل بتوقيت الكويت.
وقال مدير برنامج دعم متخذي القرار والمشرف على شبكة رصد الزلازل الدكتور عبدالله العنزي، إن الزلزال رصد على عمق 5 كيلومترات شمال العبدلي وشعر به العديد من أصحاب المزارع في منطقة العبدلي شمال الكويت.
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