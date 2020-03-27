شكرا لقرائتكم خبر عن تفحص 24 شخصا فى الثانية..كاميرات لقياس درجة الحرارة بأسواق الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

امتدادًا للجهود التي تبذلها أمانة المنطقة الشرقية للحد من انتشار فايروس " كورونا " في أسواق النفع العام ، بدأت الأمانة في تركيب ٥ أجهزة كاميرا حرارية في أسواق النفع العام ، حيث بدأت بتركيب أول كاميرا حرارية في سوق الخضار والفواكه المركزي ، بهدف قياس درجة حرارة المتسوقين والباعة

وذكرت أمانة المنطقة الشرقية في بيان صحافي ، انه امتدادًا للإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فايروس "كورونا " فقد قامت الامانة بتركيب اجهزة الكاميرا الحرارية في سوق الخضار والفواكه المركزي في الدمام ومن ثم سيتم تركيب باقي الأجهزة في أسواق النفع العام في المنطقة الشرقية ، بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية ضد الفايروس.

واكدت الامانة ان جهاز الكاميرا الحرارية يقوم بفحص ٢٤ شخص في الثانية الواحدة من المتسوقين والباعة قبل دخولهم الى السوق ، وفي حال رصد اي ارتفاع لدرجة حرارة اي متسوق أو بائع فانه يمنع من دخول السوق ويتم إشعاره بضرورة مراجعة اقرب مركز صحي أو مستشفى، فيما قامت ادارة الأسواق بالأمانة بتخصيص مدخل رئيسي لسوق الخضار والفواكه المركزي ووضع جهاز الكاميرا الحرارية عند هذا المدخل لتمكن من قياس درجة حرارة جميع المتسوقين والباعة اضافة الى انه تم توفير كمامات طبية وقفازات ومعقمات لجميع المتسوقين والباعة عند المدخل .

وشددت الامانة على ان هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها المتواصلة لمواجهة فايروس "كورونا " وللمحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين ومرتادي أسواق النفع العام .