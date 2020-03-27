خالد الفيصل يطلق حملة "بِرّا بمكة" لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، بإطلاق حملة تحت عنوان "بِرّاً بمكة" لرصد الأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرة خلال فترة منع التجوّل، والأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة، وتقديم الدعم لهم، لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة بالإمارة. وفي هذا الصدد وجه الأمير خالد الفيصل بتشكيل لجنةٍ في كل محافظة من محافظات المنطقة لرصد الحالات التي تستحق المساعدة، وذلك بالتعاون مع أفرع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة. وتضمّن توجيه الأمير خالد الفيصل لمحافظي المحافظات والجهات ذات العلاقة بالمنطقة المُشاركة في الحملة ، ضرورة دعم القطاع الخيري لتقديم المزيد من الأعمال والمبادرات الخيرية خصوصاً في المرحلة الحالية، وما تشهده من تداعيات لفيروس كورونا على جميع فئات المجتمع وخصوصاً التي تستهدفها الحملة. وسوف تنطلق حملة "بِرّاً بمكة" الأحد المقبل وسيُعلن عن آلية تسجيل أصحاب المهن والمنشئآت البسيطة والمستهدفة في الحملة لاحقاً، كما سيتم أيضاً الإعلان عن آلية المساهمة في هذه المبادرة وفقاً للانظمة والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن ، كذلك تلقي طلبات الأسر المحتاجة، فيما سيتولى فريق عمل مُختص استقبال الدعم ومراجعة الطلبات المقدمة ، والتأكد منها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، عقب ذلك تقديمها للمستفيدين. وتأتي هذه المبادرة في خطوة من إمارة منطقة مكة المكرمة لمدّ يد العون للأسر غير المقتدرة والمتعففة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة التي توقفت أنشطتها تقديراً لسرعة استجابة أصحابها للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.