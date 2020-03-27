، إجراءات احترازية ضد كورونا في سوق الأغنام بجدة ،

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شهد سوق الأغنام بمحافظة جدة، الذي يُعد الأكبر من نوعه بمنطقة مكة المكرمة، تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي اتخذتها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومضيّ حركة السوق وإقبال المواطنين والمقيمين عليه وعمليات البيع والشراء بشكل طبيعي.
وشهد سوق الأغنام بجدة، حركة طبيعية في جميع مرافقه، في ظل الجهود التي تبذلها الجهات المختصة لفرض الرقابة والتنسيق لترتيب عمليات البيع والشراء، من خلال تنظيم مواعيد محددة لعمليات البيع وترتيب الدخول والخروج من السوق.
وذكر وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الجولات الرقابية التي تقوم بها أمانة محافظة جدة بمساندة الجهات المعنية للتأكد من تنفيذ الآلية الجديدة التي تنظم عمل السوق، التي تضمنت إلغاء ساحة المزادات "الحراجات" لتلافي الازدحام وتنفيذ مختلف الأعمال الوقائية للحد من انتشار الفيروس، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية في موقع السوق من قِبَل ملاك الأغنام بما يعزز من السلامة العامة في مرافق السوق.
وأكد وعي التجار ومربي الماشية في السوق بتطبيقهم الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، التي أسهمت في تسهيل مهمة الفِرَق الرقابية من خلال تعاونهم التام معها وتجاوبهم للإجراءات المتخذة بهذا الخصوص من عمليات تطهير وتنظيف لعدد من المواقع بالسوق، إضافة إلى اتباعهم للإرشادات والنصائح التي تصدر من قِبَل الجهات المختصة.فيروس كورونا الجديد جدة
إجراءات احترازية ضد كورونا في سوق الأغنام بجدةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-27
شهد سوق الأغنام بمحافظة جدة، الذي يُعد الأكبر من نوعه بمنطقة مكة المكرمة، تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي اتخذتها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومضيّ حركة السوق وإقبال المواطنين والمقيمين عليه وعمليات البيع والشراء بشكل طبيعي.
وشهد سوق الأغنام بجدة، حركة طبيعية في جميع مرافقه، في ظل الجهود التي تبذلها الجهات المختصة لفرض الرقابة والتنسيق لترتيب عمليات البيع والشراء، من خلال تنظيم مواعيد محددة لعمليات البيع وترتيب الدخول والخروج من السوق.
وذكر وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الجولات الرقابية التي تقوم بها أمانة محافظة جدة بمساندة الجهات المعنية للتأكد من تنفيذ الآلية الجديدة التي تنظم عمل السوق، التي تضمنت إلغاء ساحة المزادات "الحراجات" لتلافي الازدحام وتنفيذ مختلف الأعمال الوقائية للحد من انتشار الفيروس، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية في موقع السوق من قِبَل ملاك الأغنام بما يعزز من السلامة العامة في مرافق السوق.
وأكد وعي التجار ومربي الماشية في السوق بتطبيقهم الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، التي أسهمت في تسهيل مهمة الفِرَق الرقابية من خلال تعاونهم التام معها وتجاوبهم للإجراءات المتخذة بهذا الخصوص من عمليات تطهير وتنظيف لعدد من المواقع بالسوق، إضافة إلى اتباعهم للإرشادات والنصائح التي تصدر من قِبَل الجهات المختصة.
27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
02:51 PM
فرض الرقابة والتنسيق لترتيب عمليات البيع والشراء
شهد سوق الأغنام بمحافظة جدة، الذي يُعد الأكبر من نوعه بمنطقة مكة المكرمة، تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي اتخذتها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومضيّ حركة السوق وإقبال المواطنين والمقيمين عليه وعمليات البيع والشراء بشكل طبيعي.
وشهد سوق الأغنام بجدة، حركة طبيعية في جميع مرافقه، في ظل الجهود التي تبذلها الجهات المختصة لفرض الرقابة والتنسيق لترتيب عمليات البيع والشراء، من خلال تنظيم مواعيد محددة لعمليات البيع وترتيب الدخول والخروج من السوق.
وذكر وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الجولات الرقابية التي تقوم بها أمانة محافظة جدة بمساندة الجهات المعنية للتأكد من تنفيذ الآلية الجديدة التي تنظم عمل السوق، التي تضمنت إلغاء ساحة المزادات "الحراجات" لتلافي الازدحام وتنفيذ مختلف الأعمال الوقائية للحد من انتشار الفيروس، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية في موقع السوق من قِبَل ملاك الأغنام بما يعزز من السلامة العامة في مرافق السوق.
وأكد وعي التجار ومربي الماشية في السوق بتطبيقهم الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، التي أسهمت في تسهيل مهمة الفِرَق الرقابية من خلال تعاونهم التام معها وتجاوبهم للإجراءات المتخذة بهذا الخصوص من عمليات تطهير وتنظيف لعدد من المواقع بالسوق، إضافة إلى اتباعهم للإرشادات والنصائح التي تصدر من قِبَل الجهات المختصة.
، إجراءات احترازية ضد كورونا في سوق الأغنام بجدة ،
المصدر : الخليج 365
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