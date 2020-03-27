، هيئة الأمر بالمعروف بنجران يشارك في حملة "وليسعك بيتك" ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر المنصات الإعلانية واللوحات الإرشادية ومواقع التواصل

شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران في الحملة الميدانية والتوعوية "وليسعك بيتك"، التي أطلقها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وتتضمن الحملة المشاركة عبر المنصات الإعلانية واللوحات الإرشادية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة.

وتهدف الحملة إلى بيان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمات وعند نزول البلاء والأحاديث الواردة في ذلك، وكذلك الأحاديث الواردة في كبح انتشار الأوبئة بعدم الإسهام في تلقيها ونشرها، وإن ذلك من الضرورات التي من خلالها تحفظ الأنفس والمجتمعات.

من جهته أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني بالقرارات الاحترازية الصادرة من ولاة أمر هذه البلاد المباركة - حفظهم الله -، للحد من هذا الوباء العالمي ومكافحته، كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة في إطار تثقيف المجتمع لبناء وطن صحي وآمن، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة حكومة وشعباً، مقدماً شكره لمعالي الرئيس العام لدعمه لمثل هذه المبادرات المجتمعية.

يُذكر أن الرئاسة قد أطلقت هذه الحملة في جميع فروع الرئاسة للإسهام في رفع الوعي للحد من انتشار هذا الوباء قياماً بدورها ومسؤوليتها في مساندة الجهود التي تبذلها الدولة.

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