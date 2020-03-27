محمد بن مسعود - الدمام - 27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441 02:29 PM شملت ماكينات الصراف الآلي والمستشفيات بلدية عنيزة تواصل حملات التنظيف والتعقيم بلدية عنيزة تواصل حملات التنظيف والتعقيم تواصل بلدية عنيزة حملات تنظيف وتعقيم المواقع الحيوية والحكومية، حيث قامت فرق الإصحاح البيئي بتعقيم المناطق المحيطة بمستشفى الملك سعود ومستشفى الشفاء، إضافة إلى تعقيم أجهزة الصراف الآلي، لضمان عدم انتقال فايروس كورونا لمستخدميها.

وتم تنفيذ زيارات للبلدية غطت المطاعم والمحال التجارية لتطبيق الإجراءات الصارمة والوقائية والتأكد من نظافة معدي الطعام والباعة.

وبالتعاون مع وزارة التجارة، تم تنظيم زيارات لعددٍ من منافذ البيع لمحلات التموين الغذائي للتأكد من صلاحيات المنتجات وتنظيف عربات التسوق. Advertisements الكلمات المفتاحية ، بلدية عنيزة تواصل حملات التنظيف والتعقيم ،

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