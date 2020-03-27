تحذيرات من موجة غبار كثيفة على مكة المكرمة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية من موجة غبار كثيفة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة. نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية من موجة غبار كثيفة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة. وأوضح المركز أن موجة الغبار أدت إلى شبه إنعدام في الرؤية الأفقية، داعيًا الجميع لأخذ الحيطة والحذر.

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