شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سعد الدوسري يتوقع حدوث تغيرات في العالم بعد كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الكاتب سعد الدوسري بأن يشهد العالم بعد إنتهاء إزمة فيروس كورونا الجديد تغيرات على مستوى الرعاية الصحية.

وأوضح أن العالم سيتوحد بعد إنتهاء أزمة كورونا بقضية الرعاية الصحية الذاتية للأشخاص، سواء على مستوى إقامتهم، أو تنقالاتهم أو اختلاطهم مع الغير.

وأضاف أن أغلب الأفراد لا يهتموا برعاية صحتهم والحفاظ عليها، متوقعًا بأن الإنسان سيكون أكثر اهتماما في المستقبل بكيفية الوقايةمن الأمراض عقب إنتهاء أزمة كورونا.