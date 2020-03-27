شكرا لمتابعة خبر عن موقف المواطنين غير المنجزة معاملاتهم في «الأحوال المدنية» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، موقف المواطنين الذين لم يتمكنوا من إتمام معاملاتهم التي تتطلب حضورًا إلى فروع ومكاتب الأحوال.

وبيّنت " الأحوال المدنية " أنه لا يتم احتساب غرامات على غير المنجزة أعمالهم خلال فترة التعليق، إذ تم تعليق استقبال المواطنين والمقيمين مؤقتاً في جميع مكاتب الأحوال المدنية اعتباراً من يوم الاثنين 21 رجب 1441 ولمدة 16 يوماً.

وأفادت بأن الذين لديهم مواعيدًا مسبقة لإنجاز أي معاملة فبإمكانه التوجه إلى الفرع الذي تم حجز الموعد لديه بعد فترة التعليق.