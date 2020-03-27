شكرا لمتابعة خبر عن الطعام الجيد والتحرك بعد كل درس نصائح وزارة التعليم للطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدمت وزارة التعليم نصائحها للطلاب حتى يستطيعون استذكار دروسهم من المنزل، ومنها أن يحرص على الجلوس سليم أثناء المذاكرة مع ترك مسافة بينه وبين التلفاز بما لا يقل عن متر ونصف المتر، والتغذية الجيدة من الخضار والفاكهة.

ونصحت الوزارة عبر حسابها " توبترر" بأن على الطالب أن يتحرك بداخل البيت بعد كل درس يتلقاه، مع الحرص وعدم الخروج من المنزل حرصا على سلامته.

ويذكر وزارة التعليم قررت تطبيق التعليم عن بعد، ضمن التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19؛ مع توفير السبل اللازمة لذلك؛ حرصًا على استمرار العملية التعليمية، وضمان سلامة الطلاب في آن واحد.