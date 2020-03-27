شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. موظفة في الحجر الصحي بالرياض تفارق طفلتها بسبب العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): روت منى الحمدان، الموظفة العاملة في القطاع الصحي، تجربة ابتعادها عن طفلتها بسبب العمل داخل حجر صحي بالرياض. روت منى الحمدان، الموظفة العاملة في القطاع الصحي، تجربة ابتعادها عن طفلتها بسبب العمل داخل حجر صحي بالرياض. وأشارت في تصريحات تليفزيونية، أنها تركت طفلتها منذ نحو عشرين يومًا عند والدتها، وأنها تتواصل معها عبر الجوّال فقط، متمنية انتهاء الأزمة ولقائها بها من جديد. وأضافت "الحمدان": " دوامنا إحنا والزملاء والطاقم الصحي والإداري متاحين على مدار 24 ساعة".

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