شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: رياح ناهضة مثيرة للغبار والأتربة ستشهدها بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، رياح ناهضة مثيرة للغبار والأتربة ستشهدها عدة مناطق خاصة في الأماكن المكشوفة طوال نهار اليوم. توقع خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، رياح ناهضة مثيرة للغبار والأتربة ستشهدها عدة مناطق خاصة في الأماكن المكشوفة طوال نهار اليوم. وأوضح الزعاق هذه المناطق وهي تبوك وحائل وبقعاء وشمال القصيم وخريص وشرق وشمال المدينة المنورة وأملج وجدة. القنفذة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزعاق: رياح ناهضة مثيرة للغبار والأتربة ستشهدها بعض المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.