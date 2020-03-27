شكرا لمتابعة خبر عن خطوات تسليم طلبات التوصيل أثناء فترة منع التجول (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن تطبيقات التوصيل المستثناة من قرار منع التجول، مؤكدة أن جميع تطبيقات التوصيل المسجلة لديها مسموح لها بالعمل خلال فترة منع التجول ضمن الأنشطة المستثناة.

وأوضحت الهيئة في مقطع فيديو لها، الإجراءات والممارسات الصحية التي يُلزم بها شركات ومندوبي التوصيل، إذ يخضع المندوب يوميًا إلى فحص طبي، كما يستخدم الكمامات والقفازات، وينظف يديه باستمرار قبل وبعد التسليم باستخدام المعقمات.

وبيّن الفيديو، أحد المندوبين وهو يقوم بتسليم الطلب من نقطة محددة بالمحل، وتوصيله إلى منزل العميل بوضعه أمام الباب، ثم يبتعد مسافة مترين منعاً للمخالطة، ويستخدم طرق الدفع الإلكترونية لتجنب انتقال العدوى.