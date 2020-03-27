شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. سوق الخضار المؤقت بالميدنة يشهد إقبالًا كبيرًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

شهد سوق الخضار والفاكهة المؤقت بالمدينة المنورة، اليوم الجمعة، إقبالاً من قبل الأهالي في أول أيام افتتاحه.

و كثفت الفرق الرقابية أعمال الرقابة في السوق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وأخذ العينات لتحليها في المختبر.

من جانبه، صرّح أمين منطقة المدينة المنورة المُكلَّف المهندس فهد بن محمد البليهشي، بأن السوق المؤقتة من شأنها تخفيف الزحام على السوق المركزية.

وأشار إلى أنها ستتيح تقديم خيارات متعددة للتسوق، وترفع معدلات نشاط تجارة التجزئة للخضراوات والفواكه.

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كما أكد أنها ستسهم في توفير فرص عمل جديدة تقتصر على المواطنين الراغبين في العمل.