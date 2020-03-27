بالفيديو.. لقطات جوية لطريق الأمير محمد بن سلمان

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): أظهرت لقطات جوية طريق الأمير محمد بن سلمان الذى يربط بين جدة ومكة المكرمة. أظهرت لقطات جوية طريق الأمير محمد بن سلمان الذى يربط بين جدة ومكة المكرمة. ويبدأ الطريق من نقطة الشميسي إلى المسجد الحرام مروراً ببوابة مكة، ويصل طوله 23 كيلو متر . يذكر أن الطريق يعد المدخل الرئيسي لمكة المكرمة من الناحية الغربية للقادم من جدة.

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