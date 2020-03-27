شكرا لمتابعة خبر عن «النقل» يحذر مستخدمي طريق المدينة المنورة من عاصفة ترابية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): نبه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة بتأثر طريق العلا - حائل، وطريق المدينة المنورة - ينبع السريع، بوجود عاصفة ترابية. نبه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة بتأثر طريق العلا - حائل، وطريق المدينة المنورة - ينبع السريع، بوجود عاصفة ترابية. وناشد الفرع مستخدمي هذه الطرق بأخذ الحيطة والحذر، وتهدئة السرعة، حفاظا على سلامتهم. Advertisements يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وجهت اليوم عدة نصائح لحماية الفرد من العاصفة الترابية. ونصحت بعدم تجاوز السرعة المقررة عند القيادة، وإضاءة مصابيح السيارة، وإغلاق جميع النوافذ. كما نصحت قائدى المركبات بترك مسافة بين السيارة التى يقودها والسيارات الأخري التى أمامه.

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