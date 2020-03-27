شكرا لمتابعة خبر عن العواد: المملكة تطلق سراح أكثر من 250 موقوفا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أشاد عواد بن صالح، رئيس هيئة حقوق الإنسان، بقرار الجهات المختصة في المملكة إطلاق سراح أكثر من 250 موقوفا في قضايا مخالفة لأنظمة العمل وأمن الحدود وتسهيل عودتهم لبلادهم.
وأضاف أن المملكة تؤكد بذلك التزامها بحماية كافة الأشخاص الموجودين على أرضها من الأمراض الوبائية والعدوى.
يذكر أن القرار الصادر بشأن إطلاق سراح الموقوفين جاء ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا الجديد .
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