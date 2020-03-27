شكرا لمتابعة خبر عن الحرس الوطني تُفعل خدمة توصيل الأدوية للمرضى مجانًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت إدارة الرعاية الصيدلانية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تفعيل خدمة توصيل الأدوية للمرضى عن طريق شركات التوصيل المنزلي مجاناً.
وأوضحت أن تكرار الأدوية والوصفات من خلال العيادات الافتراضية، داعية الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى التواصل عبر البوابة الإلكترونية للشؤون الصحية بالوزارة أو الاتصال على المركز الموحد للشؤون الصحية (0118011111).
وأكدت الإدارة أن ذلك يأتي في إطار تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.
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