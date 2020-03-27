شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إغلاق طوارئ مستشفى خاص في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): نفذت مديرية الشؤون الصحية بحائل حملة تفتيشية على جميع المستشفيات بالمنطقة للتأكد من إلتزامها بالإجراءات الوقائية . نفذت مديرية الشؤون الصحية بحائل حملة تفتيشية على جميع المستشفيات بالمنطقة للتأكد من إلتزامها بالإجراءات الوقائية . وأسفرت الحملة عن إغلاق قسم الطوارئ بأحد المستشفيات الخاصة احترازياً لعدم الإلتزام بتعليمات الوزارة . وأكدت " صحة حائل " مواصلة جهودها للوقوف على جميع المستشفيات الحكومية والخاصة وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين . Advertisements

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