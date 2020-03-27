بالفيديو.. خطوات تحافظ على سلامتك من العاصفة الترابية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قدمت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فيديو توعوي لتوضيح عدد من الخطوات التى تساعد في حماية الفرد من العاصفة الترابية.
ونصحت الهيئة عند بدء موجات الغبار بضرورة تجنب الخروج من المنزل إلا في الحالات القصوى، مع أخذ الاحتياطات اللازمة عند الخروج.
وشددت على أن يحرص الفرد على تغطية الأنف جيدًا عند الخروج، وأيضا تناول أدوية علاج الحساسيات الوقائية، مع تجنب اصطحاب الأطفال أو كبار السن .
كما نصحت بعدم تجاوز السرعة المقررة عند القيادة، وإضاءة مصابيح السيارة، وإغلاق جميع النوافذ، مع ترك مسافة بين السيارة التى يقودها والسيارات الأخري التى أمامه.
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