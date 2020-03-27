تحذيرات من رياح مثيرة للغبار على بعض المناطق اليوم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذر الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الجمعة من نشاط في الرياح المثيرة للغبار على بعض المناطق . حذر الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الجمعة من نشاط في الرياح المثيرة للغبار على بعض المناطق . وقال " المسند " عبر حسابه الرسمي على "تويتر " : متوقع أن تكون الرياح جنوبية غربية رطبة ونشطة وقد تثير بعض الغبار في مناطق مكة ، والمدينة ، وتبوك . وأضاف : تكون جنوبية دافئة ونشطة مثيرة للغبار في الشرقية . وكانت الأرصاد قد حذرت من نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة ومكة المكرمة تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على بعضها .

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