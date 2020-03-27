الصخري: موجة غبار تتجه نحو الرياض خلال الساعات القادمة

توقّع المهتم بالأحوال الجوية، أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، موجة عبار متوسطة تتجه تحو منطقة الرياض خلال الساعات القادمة، كما توقع -خلال الأيام القادمة- رياحًا متوسطة بعدة مناطق، وكذلك أمطار خفيفة.

وقال الصخري –عبر حسابه بتويتر- إنه متوقع -خلال الساعات القادمة- موجة غبار متوسطة الكثافة قادمة من نواحي حفر الباطن، وتتجه نحو «سدير والزلفي وشقراء» بالرياض، ومنطقة القصيم، وربما يمتدّ تأثيرها إلى «الدوادمي» بالرياض.

وأشار الصخري إلى أنه من المتوقع أن تخفّ كثافة الموجة الغبارية تدريجيًّا متوقع -بإذن الله- أن تخف كثافتها تدريجيًّا .

وحول طقس الأيام المقبلة، قال الصخري، إنه من اليوم الجمعة وحتى يوم الإثنين القادم (27–30 مارس 2020) متوقع رياح متوسطة إلى نشطة مثيرة للأتربة تارةً، على شمال المملكة وتارةً على وسطها وغربها.

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وهناك فرص أمطار خفيفة غالبًا على شمال ووسط المملكة، وفرص أمطار أفضل نواحي الشرقية والكويت.

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