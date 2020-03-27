بالفيديو.. شاب سعودي يقضي شهر العسل بالحجر الصحي

لم يتوقع الشاب خليفة البوعينين، أن يقضي نصف شهر العسل في الحجر الصحي بالدمام، وذلك بعد عودته مع زوجته من إيطاليا.

وقال العريس خليفة البوعينين -في تقرير مصور لقناة (MBC) ، إنه قطع شهر العسل بمدينة ميلانو الإيطالية بعد 15 يومًا، وعاد مع زوجته ليدخل الحجر الصحي للقادمين من الخارج لمدة 14 يومًا.

وأضاف أنه ذهب إلى الحجر الصحي بالدمام هو وزوجته، تنفيذًا للقرارات الصادرة بهذا الشأن من الجهات المختصة، وأنهما أكملا مدة الحجر وعادا لمنزلهما.

وأوضح البوعينين، أن نتائج تحليل فيروس كورونا له ولزوجته جاءت سلبية. مشيرًا إلى أنه تلقّى رعاية صحية على أعلى مستوى بالحجر الصحي.

وحول شعوره بقطع شهر العسل، قال البوعينين، إن الحجر الصحي كان بمثابة استكمال لشهر العسل الذي لم يكمله بإيطاليا .

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