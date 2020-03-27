الأمير خالد الفيصل يطلق حملة «بِرًّا بمكة».. والبداية الأحد القادم

وجَّه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بإطلاق حملة خيرية تحت عنوان «بِرًّا بمكة» لرصد الأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثِّرة خلال فترة المنع، وذوي الاحتياجات الخاصة في المنطقة، وتقديم الدعم لهم لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، على أن تنطلق المبادرة يوم الأحد المقبل في جميع محافظات المنطقة.

وأوضحت إمارة مكة -عبر حسابها بتويتر- أن الأمير خالد الفيصل، وجَّه بتشكيل لجنة في كل محافظة من محافظات المنطقة لرصد الحالات التي تستحق المساعدة؛ وذلك بالتعاون مع أفرع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة.

وتضمَّن توجيه الأمير خالد الفيصل للمحافِظين والجهات ذات العلاقة بالمنطقة المشارِكة في الحملة؛ ضرورة دعم القطاع الخيري لتقديم المزيد من الأعمال والمبادرات الخيرية، خصوصًا في المرحلة الحالية التي تشهد تداعيات لفيروس كورونا على جميع فئات المجتمع، خصوصًا التي تستهدفها الحملة.

وتشمل الفئات المستهدَفة، الأسر غير المقتدِرة، وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة، وذوي الاحتياجات الخاصة. وتُدار الحملة تحت إشراف إمارة منطقة مكة المكرمة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة.

وتتضمَّن آلية العمل بالحملة، استقبال الدعم بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة بالإمارة، والاستقبال الإلكتروني للطلبات، وتكليف جمعيات رسمية لاستقبال الدعم وتوزيعه على المستفيدين.

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ويُشارِك في الحملة فرعُ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفرع وزارة التجارة، وفرع وزارة النقل، وأمانات الغرف التجارية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وإدارة العلاقات العامة والإعلام، وإمارة منطقة مكة المكرمة.

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