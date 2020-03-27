مجانًا.. الحرس الوطني تعلن مبادرة لتوصيل أدوية المرضى إلى منازلهم

أعلنت وزارة الحرس الوطني، عن مبادرة لتوصيل الأدوية للمرضى في منازلهم «مجانًا»، وذكرت الوزارة –عبر حسابها بتويتر- أن إدارة الرعاية الصيدلانية بالشؤون الصحية في الحرس الوطني، فعّلت خدمة توصيل الأدوية للمرضى عن طريق شركات التوصيل المنزلي مجانًا.

ويتم طلب الخدمة من خلال البوابة الإلكترونية للشؤون الصحية بالوزارة أو الاتصال على المركز الموحد للشؤون الصحية (0118011111)، وتقدم خدمات توصيل الأدوية للمرضى مجانا كالتالي:

أولًا: تكرار الأدوية والوصفات من خلال العيادات الافتراضية المتقدمة.

ثانيًا: توصيل قرابة مليون وصفة دوائية خلال العام الواحد، لتسهم بذلك في تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية للحدّ من انتشار العدوى في الظروف الراهنة.

يذكر أن المملكة اتخذت عدة إجراءات وقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، منها تعليق الدراسة ومنح إجازة للعاملين بالحكومة والقطاع الحاص وفرض حظر تجول جزئي، ومنع التنقل بين مناطق المملكة، ومنع الدخول أو الخروج من الرياض والمدينة ومكة.

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