الخثلان يحذر رواد مواقع التواصل من "مقاطع التهويل" من كورونا

نصح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، بعدم نشر مقاطع التهويل والإرجاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تصيب الناس بالخوف من الإصابة فيروس كوورنا.
وقال الشيخ الخثلان –عبر حسابه بتويتر- إنه تزامنًا مع الحجر الصحي المنزلي، انشغل كثير من الناس بوسائل التواصل الاجتماعي، وينبغي بث روح التفاؤل والأمل مع الأخذ بأسباب الوقاية التي توصي بها الجهات المختصة.
وطالب الخثلان، بالبعد عن إرسال مقاطع التهويل والإرجاف التي أصابت بعض الناس بالخوف والقلق والوسوسة من الإصابة بفيروس كورونا، قائلًا: «كن مفتاحًا للخير».
واتخذت المملكة إجراءات وقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجدّ، شملت فرض حظر تجول جزئي، ومنع التنقل بين مناطق المملكة، ومنع الدخول أو الخروج من الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة. وكذلك الرحلات الجوية الخارجية والداخلية وتعليق وسائل النقل العامة، ومنح إجازة للعاملين بالحكومة والقطاع الحاص.
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