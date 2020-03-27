

طرابلس 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

وجه القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، الليلة الماضية ، بإنشاء 4 مُستشفيات ميدانية، ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة وباء

ووفقاً لمكتب إعلام القيادة العامة، من خلال بيان لها اليوم ، سيتم إنشاء المستشفيات في مدن الزنتان وسرت وسبها واجدابيا، بسعة 50 سريرا، على نفقة القوات المسلحة الليبية.

كما أصدر حفتر تعليمات بتخصيص مبلغ مليون دينار ليبي لإستيراد الأكسجين المسال .

// انتهى //

13:57ت م

0053



طرابلس 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسوجه القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، الليلة الماضية ، بإنشاء 4 مُستشفيات ميدانية، ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة وباء كورونا والحد من انتشاره.ووفقاً لمكتب إعلام القيادة العامة، من خلال بيان لها اليوم ، سيتم إنشاء المستشفيات في مدن الزنتان وسرت وسبها واجدابيا، بسعة 50 سريرا، على نفقة القوات المسلحة الليبية.كما أصدر حفتر تعليمات بتخصيص مبلغ مليون دينار ليبي لإستيراد الأكسجين المسال .// انتهى //13:57ت م0053

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / القائد العام للجيش الليبي يصدر قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.