السعودية اليوم / الصحة الكويتية تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة الكويتية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ، 17 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند ، أن خمس حالات كانت مرتبطة بالسفر منها ، أربع حالات لكويتيين وحالة واحدة لمقيم مصري ، وتسع حالات كانت مخالطة لحالات منها ، سبع حالات لكويتيين وحالتين لمقيمة عراقية ومقيمة سودانية، كما تخضع ثلاث حالات للتقصي الوبائي .

من جهته أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق اليوم ، عن شفاء ثمانية حالات مصابة بكورونا المستجد (كوفيد 19) ، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء في الكويت إلى 57 حالة.

// انتهى //

13:24ت م

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الكويت 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسسجلت وزارة الصحة الكويتية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ، 17 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 225 إصابة .وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند ، أن خمس حالات كانت مرتبطة بالسفر منها ، أربع حالات لكويتيين وحالة واحدة لمقيم مصري ، وتسع حالات كانت مخالطة لحالات منها ، سبع حالات لكويتيين وحالتين لمقيمة عراقية ومقيمة سودانية، كما تخضع ثلاث حالات للتقصي الوبائي .من جهته أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق اليوم ، عن شفاء ثمانية حالات مصابة بكورونا المستجد (كوفيد 19) ، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء في الكويت إلى 57 حالة.// انتهى //13:24ت م0045

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