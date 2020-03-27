السعودية اليوم / أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد في جنوب إفريقيا



جوهانسبرغ 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

أعلن وزير الصحة في جنوب إفريقيا زويلي مخيزي اليوم ، عن تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس

وأوضح مخيزي في بيان له ، أن حالتي الوفاة بفيروس كورونا لشخصين من إقليم الكاب الغربي" في جنوب شرق البلاد.

// انتهى //

10:59ت م

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جوهانسبرغ 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأعلن وزير الصحة في جنوب إفريقيا زويلي مخيزي اليوم ، عن تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، بينما تجاوز عدد الإصابات المؤكدة ألف إصابة .وأوضح مخيزي في بيان له ، أن حالتي الوفاة بفيروس كورونا لشخصين من إقليم الكاب الغربي" في جنوب شرق البلاد.// انتهى //10:59ت م0030

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