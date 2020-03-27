شكرا لمتابعة خبر عن «الخثلان» يوجه دعوة هامة لمروجي فيديوهات التهويل حول الفيروس المستجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):دعا الشيخ الدكتور سعد الخثلان إلى عدم نشر مقاطع التهويل والإرجاف حول الفيروس المستجد بما يخالف تعاليم الدين الذي يحث على الصبر والتبشير .
وأكد " الخثلان " ان انسياق المرء إلى تداول مقاطع الفيديو الغير مجدية خاصةً مع زيادة الفراغ في العزل المنزلي ، غير جائز ،لأن المسلم يجب أن يكون مسؤول عن كل قول وفعل خاصةً في هذه الظروف الراهنة .
وقال " الخثلان " عبر حسابه على تويتر : انشغل كثير من الناس بوسائل التواصل الاجتماعي، فينبغي بث روح التفاؤل والأمل مع الأخذ بأسباب الوقاية التي توصي بها الجهات المختصة .. مختتماً " كن مفتاحاً للخير " .
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