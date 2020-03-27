شكرا لمتابعة خبر عن الزكاة والدخل تكشف حصيلة المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن عدد المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة منذ أن تم تطبيقها في 2018.
وأوضحت أن 237 ألف منشأة قامت بالتسجيل، مضيفة أنها طبقت العقوبات على المنشآت المخالفة.
يذكر أن نظام ضريبة القيمة المضافة أقر عشرة آلاف ريال كغرامة علىكل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة.
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