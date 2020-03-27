شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أفضل توقيت للتسوق بلا ازدحام مع وفرة السلع بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نشر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والإستثمار " عبد الرحمن الحسين " اليوم الجمعة مقطع فيديو لأحد أسواق الهايبرماركت قبل قليل الساعة 9:20 صباحاً في مدينة الرياض .
وأكد " الحسين " أن التسوق في هذا التوقيت صباحاً يعتبر الوقت المثالي نظراً لعدم الإزدحام ، فضلاً عن توفر جميع السلع التموينية واللحوم وغيرها من المواد الغذائية .
ووجه " الحسين " نصيحة للجميع بالإبتعاد عن أوقات الذروة والتبكير في التسوق ضمن الإجراءات الوقائية ضد انتشار الفيروس المستجد .
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