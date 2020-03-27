شكرا لمتابعة خبر عن اقامة عرس بـ 10 أشخاص في تيماء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تيماء (صدى):شهدت محافظة تيماء امس الخميس انعقاد أول عرس بعد صلاة العصر وبحضور 10 أشخاص فقط مراعاةً لقرار منع التجوال والإجراءات الإحترازية ضد الفيروس المستجد .
وأكد أهالي العروسين أن فرحتهم بالزواج لم تثنيهم عن الشعور بالمسؤولية في ظل الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة المملكة ، وأنهم يقفون معها صفاً واحداً .
وشارك العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فرحة العروسين وسط التبريكات والدعوات ، مؤكدين أنهم ضربوا خير مثال في هذه الظروف الراهنة .
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