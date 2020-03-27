شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خليفة البوعينين: أكملت شهر العسل في الحجر الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

قطع العريس خليفة البوعينين شهر العسل الذي كان يقضيه في ميلانو بسبب اصابته بالفيروس وخضع للحجر الصحي وقضي 14 يوما من الحجر في الدمام بعد تسهيل الأمور وإعادته ومعه العشرات إلى المملكة.

وقال خليفة، بانه لبى أمر وزارة الخارجية، بعودته إلى المملكة، وتم نقله بطائرة خاصة، ليكمل حجره الصحي مردفا بأنه لم يشعر بأنه في حجر صحي فكل طلباته متوفرة، وحصل على أفضل رعاية صحية، وكانه يكمل ما تبقي له من شهر العسل ، مقدما الشكر للجهات المسؤولة ومتابعا بأن نتائج فحوصاته للمرة الثانية أعلنت بأنه تعافى من الفيروس ويشتاق إلى والديه وأسرته.