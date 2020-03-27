شكرا لمتابعة خبر عن رسالة مؤثرة من أم بالمدينة المنورة لإبنتها المحاربة بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):على الرغم من الآلام الصحية والإجتماعية التي خلفها الفيروس المستجد إلا انه أخرج أجًل المعاني الوطنية من الجميع لا سيما الطواقم الطبية التي تجسد كل لحظة ملحمة وطنية . .
ولا يغيب عن الجميع ما تعيشه كل أم سعودية دفعت بفلذات أكبادها الأطباء والممرضين إلى ساحة المعركة غير آبهة سوى بالواجب الوطني والديني شأنهم كشأن المرابطين على الحد الجنوبي .
ومن بين هؤلاء "إيمان اليوسف " التي حرصت على توصيل رسالة لإبنتها الطبيبة " نورا البلوي " مؤكدة على مشاعر الفخر والإعتزاز أمام تضحيتها لمواجهة تداعيات الفيروس ليس فقط بين المرضى وإنما بين الأصحاء بتوجيههم بسبل الوقاية السليمة في كل لحظة تتفرغ فيها من واجبها الطبي .
وتؤكد الأم أنها وإن كانت في المدينة المنورة فهي تشعر بجهود ابنتها في المستشفى بالدمام ، وتنفذ كل ما توصيها به ليس حرصاً على النفس والعائلة فقط وإنما إيماناً بحماية الوطن ضد هذا الكابوس الذي سينتهي قريباً بإذن الله بحسب " عكاظ " .
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة مؤثرة من أم بالمدينة المنورة لإبنتها المحاربة بالدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.