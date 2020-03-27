شكرا لمتابعة خبر عن إجراء الكشف الطبي على كل القادمين لمدينة حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):تباشر مديرية الشؤون الصحية بمنطقة حائل، بالتعاون مع الجهات الأمنية، إجراءات الكشف الطبي على كل من يأتي لمدينة حائل.
وأوضحت المديرية أن ذلك يأتي بهدف التأكد من سلامتهم صحتهم، وخلوهم من فيروس كورونا الجديد قبل السماح لهم بالدخول.
وأضافت أنها تقوم بهذا من الساعة السادسة صباحًا وحتى السابعة مساءً، عند المداخل الرئيسية للمدينة ومنها طريق القصيم.
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