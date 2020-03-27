نائب أمير الرياض: المملكة تثبت للعالم سياستها بالاهتمام بالإنسان

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الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):نوّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بالكلمة الضافية التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -
حفظه الله - في القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين ( G20 ) والتي كانت برئاسته - أيده الله ـ .
وقال سمو نائب أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي " إن المملكة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وعضده الأمين سمو سيدي ولي العهد - حفظهما الله - تؤكد بعزمها ومكانتها وريادتها
الدولية على الدعم الكامل في تنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الجائحة وتعزيز التعاون والجهود في الحد من آثارها على الأصعدة كافة " .
وأضاف سموه " تنظر القيادة الحكيمة إلى مسؤولية الجميع في المواجهة وكذلك مد يد العون للدول النامية كما تثبت للعالم سياستها الإنسانية واهتمامها بالإنسان في أي مكان ودعوتها بإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي وسبل إنعاشه وحماية الوظائف للعيش الكريم وازدهار الأوطان" .
ودعا سموه الله العلي القدير أن يحفظ المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ويديم عليها عزها وازدهارها.
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