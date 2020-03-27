شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حضرموت يوجه نداءً عاجلاً الى الرئيس هادي ورئيس الوزراء وقادة دول التحالف والخليج والدول العربية الكبرى والمنظمات الدولية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إحراق ‘‘وسيم يوسف’’ نهائيًا وتلقية الصفعة الأخيرة وإخفائه عن الأنظار إلى الأبد .. شاهد النهاية المأساوية للداعية الإماراتي المجنس جورج قرداحي يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة مزلزلة : هذا ما يحدث داخل فضائية MBC مع المذيعين والمذيعات غصبًا! (فيديو)

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