الجهاد الاسلامي: نثمن مبادرة الحوثي بشأن المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية

ثمنت حركة الجهاد الاسلامي المبادرة الذي أعلنها قائد حركة أنصار الله في اليمن عبد الملك الحوثي في خطابه مساء أمس الخميس، بخصوص اطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين الذين تعتقلهم السلطات السعودية.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة (سوا) الاخبارية:

بِسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي

نثمن اعلان السيد عبد الملك الحوثي بخصوص المعتقلين الفلسطينيين في السعودية

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تثمن حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين المبادرة الذي أعلنها قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي في خطابه مساء أمس الخميس بخصوص اطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين الذين تعتقلهم السلطات السعودية ظلما على خلفية مواقفهم ودعمهم للمقاومة ، مقابل إطلاق عدد من الأسرى السعوديين لدى اليمن . وإننا نشكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على إعلانه ومبادرته التي تعبر عن عمق مسؤولية الشعب اليمني الشقيق تجاه القضية الفلسطينية.

وندعو المملكة العربية السعودية للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية.

حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

الجمعة 3 شعبان 1441هـ، 27 مارس 2020م