كيف يتعامل الممارس الصحي مع أزمة كورونا ؟ عدلان يجيب

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قدّم الدكتور عبدالله عدلان، رئيس قسم الأخلاقيات الحيوية في مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث، بعض النصائح الهامة للممارس الصحي، مشددًا على ضرورة اندماجهم في المنظومة العامة للدولة، وعدم البحث عن المجد الشخصي، من خلال الالتزام بالحرفية، وتقديم الدعم للمريض.

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وأوضح عدلان: “أن الممارس الصحي هو العملة الصعبة، والحلقة الأهم في هذه المنظومة، بل إنه في خط المواجهة الأول، وهذه مسؤولية أكثر منها بطولة، خاصة وأن الدولة كلها تتحمل المسؤولية، وليس هو فقط”.

ووجه رسالة للممارس الصحي قال فيها: “لا بد من عدم طلب الشكر لأنه يثير غضب المتابع، كما يجب عليك عدم استخدام الأزمة لصنع مجد شخصي، والدولة لا تدخر جهدًا في تسليح الممارس الصحي بالأدوات التي تمكنه من أداء دوره بالشكل الأمثل”.



