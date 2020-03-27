مع العمل من المنزل.. تجنب هذه الأشياء لحماية ظهرك من الألم

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يلقي الكثير من الخبراء باللائمة على أسلوب الحياة المتسم بقلة الحركة بصورة كبيرة والوضعيات السيئة والأحذية غير المريحة في زيادة آلام الظهر. وأيًا ما كان السبب فإن من الصعب إيجاد أفضل حل للمشكلة عندما يحتدم الألم.

وفي هذا السياق تقدم صحيفة ميرور البريطانية مجموعة من الأشياء التي يجب فعلها ولا يجب فعلها للتغلب على الألم نقلًا عن طبيبة تقويم العظام ناديا أليباهي، خاصة مع اتجاه الكثير من الناس للعمل في المنزل للوقاية من فيروس كورونا.

. ينصح بوضع كمادات الثلج لفترة تتراوح بين 15 و20 دقيقة على منطقة الألم، إذا استمر الألم لمدة ستة أسابيع أو أقل، أو إذا كان هناك آلام شديدة أو تورم… وهذا يمكن أن يساعد في تقليل أي التهاب.

. لا تجلس على المقاعد اللينة أو المقاعد بدون ظهر حيث يمكن أن تتسبب في إجهاد للمنطقة مما يزيد الألم سوءًا.

. تناول أطعمة مثل الأناناس والتوت والأفوكادو والبقدونس والكرفس والبروكلي والخضراوات الورقية والتوت الأزرق وهي الأطعمة المعروفة بخصائصها المضادة للالتهاب.

. لا تأكل الأطعمة الحلوة ومنتجات الألبان أو الدقيق الأبيض المعالج نظرًا لأنها يمكن أن تسبب التهابات.

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. نمْ على أحد الجانبين فيما تضع وسادة ما بين ساقيك أو نم على ظهرك وقم بلف فوطة وضعها أسفل الركبتين لمنع الإجهاد.

. لا تنم على بطنك لأن هذا يضغط على أسفل الظهر ويتسبب في ألم أكبر.. لا تنسَ شرب الماء،لأن الأقراص بين العمود الفقري، بين أشياء أخرى، مملوءة بالماء وعندما يقل الماء في الجسم يمكن أن يتسبب في ألم بالظهر نتيجة قلة “الإٍسفنجية”.

. تحرك.. لقد خلق الجسم ليتحرك، إذن فالحركات البسيطة البطيئة مثل السير أو التمدد يمكن أن تساعد في الحفاظ على مرونة العضلات وحركية المفاصل.

. لا تمكث في الفراش أو تظل جالسًا لفترات طويلة. فالجلوس لفترة طويلة للغاية يمكن أن تتسبب في تقصير العضلات القابضة في الفخذ والمحيطة بالأذرع.. وإذا كنت تعمل في وظيفة مكتبية فحاول النهوض والسير قدر المستطاع.

. قم بتسخين المنطقة لنحو 20 دقيقة إذا كانت العضلات مشدودة نظرًا لأن هذا سيزيد من تدفق الدم إلى المنطقة وإرخاء العضلات.

. عليك بارتداء أحذية رياضية تدعم القدمين والكاحل وتجعل الجسم أكثر ثباتًا أثناء السير. وهذا سيؤثر على المفاصل بشكل أٌقل.

. استعن بحقائب الظهر لتوزيع الحمل على كامل الظهر وتأكد من إزالة الأغراض غير الضرورية التي تزيد من وزن حقيبتك.

. لا ترتدِ حقيبة على كتف واحد نظرًا لأنها يمكن أن تتسبب في ميل جسدك في اتجاه واحدة مما يسبب إجهادًا وضغطًا على الظهر.

