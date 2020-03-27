متخصصون: مرضى القلب أكثر عرضة لمضاعفات كورونا

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قال استشاري أمراض القلب الدكتور محمد عبدالعزيز إنه منذ انتشار فيروس كورونا في الصين نُشر تحليل مفصل عن أول 99 مريضاً عولجوا في المستشفى بدورية لانسيت الطبية، إذ إن جميع المرضى الـ99 الذين نقلوا إلى المستشفى للعلاج كانوا يعانون من التهاب رئوي، وكانت الحويصلات الدقيقة – التي تمرر الأكسجين من الهواء إلى الدم – ممتلئة بالماء، وغالبية المرضى كانوا يعانون من أمراض أخرى جعلتهم أكثر تأثراً بفيروس كورونا بسبب الضعف في النظام المناعي لهم.

وتابع عبدالعزيز في تصريحات إلى “المواطن” أن 40 مصاباً من هؤلاء كانوا يعانون من ضعف في القلب أو تلف في الأوعية الدموية بسبب أمراض معينة كأمراض القلب وفشل القلب والسكتة القلبية، و12 مريضاً كانوا يعانون من مرض السكري.

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وأردف الاستشاري أن الفيروسات عادة تؤثر على كل أعضاء الجسم الحيوية، لذا ينصح كبار السن بالتحديد ومن يعانون من أمراض مزمنة بتجنب التعرض لأي فيروسات لأنها تُضعف الجهاز المناعي أكثر.

من جهته، أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر، أن فيروس كورونا المستجد له علاقة وثيقة بأمراض القلب، إذ إن هذه الفئة أكثر عرضة للمضاعفات من غيرهم من المرضى.

وقال النمر في تغريدة له أمس الخميس إنه قد يصاحب ذلك ضعف القلب أو عدم انتظامه أو جلطة حادة أو توقفه نهائياً.

