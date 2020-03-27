تركي آل الشيخ يثير القلق حول حالته: يا رب ارحم ضعفي

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أثار المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، القلق حول حالته الصحية؛ حيث توجه بالدعاء إلى الله تعالى في ظل ظروف مرضه الأخيرة.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، اليوم الجمعة: ” يارب ارحم ضعفي فلا ملجأ منك إلا إليك “.

وكان ” آل الشيخ ” قد كشف بعض تفاصيل مرضه من عدة أيام، قائلًا: ” لا يعرف معاناة المرض أو صعوباته إلا من ابتلي فيه، ربي لا يوريكم مكروه في غالي، الأمراض ابتلاء من الله، ونشهد الله أننا صابرين محتسبين الأجر، كل ما عدلت واحد يميل الثاني ” .

