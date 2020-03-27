مالك مجموعة مستشفيات كبرى يروج لعروض وهمية

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أكد نشطاء أن مالك مجموعة مستشفيات كبرى في المملكة روّج لعروضٍ مجانية لمنسوبي وزارة الصحة، غير موجودة على أرض الواقع.
وأشار أحد المواطنين، إلى أنه تقدّم ببلاغ ضد مالك مجموعة المستشفيات، مؤملًا أن يتم إلزامه بالعروض الذي ذكرها وتغريمه حسب نظام وزارة التجارة و وزارة الصحة.
وكان مالك المستشفيات، قد أعلن استعداد المجموعة لتقديم الكشف العام المجاني لجميع الأطباء العاملين في وزارة الصحة في مجال التصدي لفيروس كورونا.
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