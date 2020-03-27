أنباء عن إصابة رجب طيب أردوغان بفيروس كورونا

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تردّدت أنباء شبه مؤكدة، عن إصابة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت الأنباء، أن إصابة أردوغان جاءت بعد مخالطته لأحد العسكريين البارزين، فيما يخضع الرئيس التركي حاليًا إلى العزل في مكان مجهول .

وأصيب نائب رئيس نادي جالطا سراي التركي عبد الرحيم البيرق، المقرب أردوغان هو وزوجته وأبنائه بفيروس كورونا.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن عدد الوفيات في تركيا جراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 15 ليصل إلى 59 أمس الأربعاء، وارتفعت عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بواقع 561 ليصل إلى 2433.

