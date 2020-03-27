︎ :
.
تردّدت أنباء شبه مؤكدة، عن إصابة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضحت الأنباء، أن إصابة أردوغان جاءت بعد مخالطته لأحد العسكريين البارزين، فيما يخضع الرئيس التركي حاليًا إلى العزل في مكان مجهول .
وأصيب نائب رئيس نادي جالطا سراي التركي عبد الرحيم البيرق، المقرب أردوغان هو وزوجته وأبنائه بفيروس كورونا.
وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن عدد الوفيات في تركيا جراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 15 ليصل إلى 59 أمس الأربعاء، وارتفعت عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بواقع 561 ليصل إلى 2433.
كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن إصابة رجب طيب أردوغان بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.