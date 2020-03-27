بأبيات من الشعر الفصيح.. شركات الطيران والخدمات الجوية تتبادل “المواساة” في فترة توقف الطيران الداخلي

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عمدت شركات الطيران في المملكة وشركات الخدمات الأرضية في المطارات وإدارات المطارات إلى استغلال فترة تعليق الطيران الداخلي في نشر محتوى مميز على حساباتها الرسمية في موقع “تويتر”.

ونشرت الحسابات الرسمية للشركات والمطارات أبياتاً من الشعر الفصيح تعبّر فيها عن مواساة بعضها خلال فترة التعليق التي بدأت يوم السبت الماضي، ضمن الإجراءات الوقائية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

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وبدأت “الخطوط السعودية” بنشر البيت التالي: (ما حِيلة المُشتَاق إن طَال النّوى •• وتَقَطّعَت سُبل الوصَالِ، أجِيبُوا؟)، وطلبت من “طيران ناس” الإجابة.

وأجاب “طيران ناس”: (اليومَ متحدون في تصميمنا •• لا ننحني لليأسِ أو لرتابةْ | وغدًا سيجتمع الرفاق بفرحة •• وسنكتب الذكرى بحبر سحابةْ)، طالباً الرد من “السعودية الخليجية”.

وشارك في المبادرة كذلك “طيران أديل” وشركات “خدمات الملاحة” و”الخدمات الأرضية”، ومطارات الرياض والدمام.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التوعية بضرورة البقاء في البيوت من خلال تضمين التغريدات وسمي: “#سحابة_وتعدي و #الزم_بيتك”