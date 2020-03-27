- سيطرت أخبار قمة العشرين الافتراضية على اهتمامات مختلِف وسائل الإعلام العالمية والعربية منذ الساعات الأولى من صباح الخميس.

- ركّزت وسائل الإعلام العربية على كلمة خادم الحرمين الشريفين، واستعراض تفاصيلها والمطالب التي جاءت فيها.

- ركّزت مختلِف وسائل الإعلام العالمية في البداية، على رؤساء الدول الذين أعلنوا المشاركة، خاصة ترامب وإردوغان وبوتين.

- نبرة من التفاؤل سيطرت على صياغة الأخبار والتقارير التي تناولت القمة الافتراضية.

- التقارير عن القمة لم تتضمن تحليلات كافية، وإنما انشغلت بنقل كلمات القادة والأخبار المباشرة، ويُتوقع أن تَظهر تلك التحليلات بشكل معمّق فور الإعلان عن القرارات التي ستتخذها القمة.

- التقارير السلبية التي رُصدت حول القمة الافتراضية، كانت قليلة، وليست في حجم التقارير التي نشرت -قبل أيام- انتقادًا لتأخّر المملكة في عقد القمة.

- من بين التقارير صحف محسوبة على الجانب القطري، قالت إن المملكة قررت عقد القمة بعدما تعرضت للانتقاد، لتسببها في تفاقم أزمة كورونا عالميًّا نتيجة حربها مع روسيا على أسعار النفط.

- الصحف الصينية غطّت القمة -بشكل كبير- واهتمّت بكامل التفاصيل التي صدرت حولها، وأبرزت تفاؤل الرئيس الصيني بخروج القمة بنتائج إيجابية.

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- بعض الهاشتاقات التي تناولت القمة، ظهرت في مقدمة الترند بدول عربية، خاصة السعودية، إلا أنها لم تصل لمراكز متقدمة بالترند العالمي.

- كثير من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي استبشرت خيرًا من القمة، وأعربت عن تفاؤلها بصدور قرارات قوية تساعد في التصدي لكورونا.

- الغالبية العظمى من التعليقات التي جاءت على كلمة خادم الحرمين في القمة كانت إيجابية، واعتبرتها خطوة تؤكد ريادة المملكة.

- التعليقات السلبية التي تم رصدها كانت في الغالب على حسابات أجنبية، خاصة الأمريكيين الذين انتقدوا قول ترامب، إنه يقدّر ويحب كل الزعماء المشاركين في قمة العشرين.

- كثير من التعليقات تساءلت عما إذا كانت القمة قد خرجت بقرارات أم لا، ومتى سيتخرج تلك القرارات.

- تعليقات الشخصيات العامة السعودية كانت إنشائية في كثير من الأحيان، ولم تتضمن تحليلات قوية تستطيع أن تثير النقاشات والحوارات بين الجماهير وتدفعهم لمتابعة القمة.

- بعض المعلّقين السعوديين طالبوا منع إردوغان من المشاركة في القمة، على خلفية توجيه النيابة التركية اتهامات لـ20 سعوديًّا بالتورط في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

- حظيت تغريدة مدير منظمة الصحة العالمية التي كتبها بالعربية، وشكر فيها خادم الحرمين الشريفين لجهوده في عقد قمة من أجل الحفاظ على سلامة العالم، انتشارًا واسعًا على تويتر.

